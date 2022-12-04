«أوبك+» تتفق على تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، قال مصدران من "أوبك +" إن المنظمة اتفقت على الالتزام بأهداف إنتاج النفط فى اجتماع اليوم الأحد، لافتة إلى أن القرار يأتى بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف أسعار النفط الروسى.

وبحسب الوكالة، كانت "أوبك +"، التى تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، قد أثارت غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فى أكتوبر الماضى، عندما اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميًا، أى نحو 2% من الإنتاج العالمى، من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

وقالت "أوبك +"، إنها خفضت الإنتاج بسبب التوقعات الاقتصادية الصعبة، حيث تراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو الصينى والعالمى وارتفاع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، أول أمس الجمعة، على حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسى المنقول بحرا بـ 60 دولارا، فى خطوة لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات النفطية، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسى إلى الأسواق العالمية. بينما أعلنت موسكو أنها لن تبيع نفطها فى ظل وضع سقف للسعر.