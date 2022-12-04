الغرب يتراجع ويخفف حدة لهجته إزاء روسيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن عن استعداده للجلوس والتحدث إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى سبيل إنهاء الحرب فى أوكرانيا.
كذلك، طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قادة حلف شمال الأطلسى "الناتو" بالتوقف عن مطالبة بوتين بالتنحى كشرط مسبق للمحادثات مع روسيا، مشيرا إلى أنه إنه يخطط للحديث مع الرئيس الروسى خلال الأيام المقبلة.
وفى ذات السياق، قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن على أوروبا أن تعود إلى نظام السلام قبل الحرب مع روسيا، مؤكدا أن هناك رغبة فى ألمانيا للتواصل مع الكرملين.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة.
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