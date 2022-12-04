العالم اليوم - في أول زيارة رسمية.. رئيس إسرائيل يصل البحرين

انتم الان تتابعون خبر في أول زيارة رسمية.. رئيس إسرائيل يصل البحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، الأحد، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2020.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوغ الذي قال في تغريدة: "اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط".

وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال هرتزوغ في تغريدة: "سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية".

وبحسب هرتزوغ فإن "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والإقليمي".