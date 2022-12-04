العالم اليوم - بمونديال قطر.. 3 دول كتبوا إنجازا بحروف الذهب

انتم الان تتابعون خبر بمونديال قطر.. 3 دول كتبوا إنجازا بحروف الذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - خلال مونديال 2022، حققت عدد من المنتخبات "انتصارات معنوية تاريخية"، أشعلت فرحة ودخلت سجلات الذهب، بالرغم من فشل هذه المنتخبات بالتأهل للدور المقبل.

ومن المنتخبات التي حققت انتصارات تاريخية، السعودية وتونس، اللذان حققا الانتصار على الأرجنتين وفرنسا، عمالقة اللعبة، في مباراتين تاريخيتين.

ومثلهما، انتصرت الكاميرون على البرازيل، في فوز أدخل البلاد بحالة نشوة لا توصف، بالرغم من فشل المنتخب بالعبور للدور المقبل.

وكذلك غانا، التي حرمت أوروغواي من التأهل للدور المقبل، وخسرت 0-2 ودافعت عن مرماها بشراسة لمنع الهدف الثالث.

فرحة غانا جاءت لأن المنتخب منع تأهل أوروغواي، التي حرمت غانا من تحقيق إنجاز تاريخي في موقعة ربع نهائي مونديال 2010.

فرحة معنوية

وبالرغم من فشل السعودية في الوصول لدور الـ 16، إلا أن مشاركتها في مونديال 2022 ستحفر بالتاريخ، لأنها هزمت الأرجنتين 2-1، في نتيجة لن يمحوها التاريخ، حتى وإن خرجت السعودية بعدها بخسارتين أمام بولندا والمكسيك.

ومثلها تماما، حققت تونس انتصارا على بطل العالم، منتخب فرنسا، بهدف نظيف وأداء بطولي، حتى إنها ودعت المونديال بينما احتفلت جماهيرها، لأن الانتصار على فرنسا قد يكون أغلى لهم من التأهل للدور المقبل.

وكذلك الكاميرون، التي بدت الفرحة الهستيرية على جماهيرها بالهدف التاريخي لفنسنت أبوبكر في مرمى البرازيل، أقوى منتخبات العالم عبر التاريخ.

هذه البطولة شهدت كثيرا من المفاجآت، وعددا كبيرا من الانتصارات المعنوية، التي أخرجت العديد من المنتخبات بابتسامة وذكريات لا تنسى، من مونديال 2022.