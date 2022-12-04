أوكرانيا: البنية التحتية للطرق بخاركيف تتعرض لأضرار جسيمة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لخاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الأحد، تعرض البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية لأضرار واسعة النطاق نتيجة شن القوات الروسية هجمات صاروخية مكثفة خلال الساعات الماضية.





وقال سينيهوبوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - الروس يشنون مرة أخرى هجمات بالمدفعية والصواريخ الثقيلة على منطقتى "كوبيانسك" و"كوبيانسك-فوزلوفى" وتضرر الطريق والبنية التحتية للسكك الحديدية بشكل كبير نتيجة للقصف. ووفقا له، دمرت صواريخ إس -300 التى أطلقها الروس النوافذ والأسقف فى خمسة منازل فى قرية شيفتشينكوف. وأضاف المسؤول الأوكرانى "فى حوالى الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت المحلى، وقع هجوم صاروخى آخر من الجانب الروسى على قرية شيفتشينكوف، غير أنه لم تقع إصابات". وأشار سينيهوبوف إلى أن السلطات المحلية تواصل الإخلاء الطوعى للسكان المحليين بالمناطق المتضررة، بينما اختار 185 شخصا آخرين الفرار من البلدات المحاصرة.. وقال "تستمر عملية الإخلاء إلى مواقع أكثر أمانا فى خاركيف".

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