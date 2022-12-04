الصين تتخذ إجراءات جديدة بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت عدة مدن صينية بما فى ذلك "أورومتشى" الواقعة أقصى غرب البلاد اليوم الأحد، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك وسط احتجاجات حاشدة بسبب محاولات السلطات تطبيق سياسة "زيرو كوفيد".





ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها إن مدينة "أورومتشى" عاصمة منطقة "شينجيانج" ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من يوم غد الإثنين، وذلك بعد عمليات إغلاق مشددة استمرت شهورا طويلة.

من جانبها، أعلنت مدينة "ناننينج" عاصمة منطقة "قوانجشى الجنوبية" اليوم الأحد، إلغاء شرط أن تكون نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية فى غضون 72 ساعة لركوب مترو الأنفاق.

وقد أعلنت العديد من المدن خلال الأيام القليلة الماضية تخفيف إجراءات الإغلاق ومتطلبات الاختبارات وقواعد الحجر الصحى، وذلك فى أعقاب عشرات الاحتجاجات التى شهدتها العديد من المناطق ضد قيود كورونا.

وقد أفادت وسائل إعلامية فى وقت سابق، بأن الصين من المقرر أن تعلن بشكل أكبر عن تخفيف متطلبات الاختبارات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى السماح للحالات الإيجابية والمخالطين المقربين بالعزل فى المنزل فى ظل ظروف معينة.

بدورها، قالت السلطات الصينية اليوم، إن أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة التى تم تسجيلها قد انخفضت على مستوى البلاد، لتصل إلى 31 ألفا و824 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.