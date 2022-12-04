العراق يعتقل 22 شخصا بينهم إرهابيان فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الاستخبارات، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة فى مناطق متفرقة بالمحافظات، الأمر الذى أسفر عن القبض على إرهابيين فى قضائى الرمادى والمجر الكبير و20 متهما بقضايا متنوعة فى القائم، والمجر الكبير، والهارثة، والمدينة، والرمادى والموصل. وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لمتابعة الخلايا الإرهابية فى ربوع البلاد.

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