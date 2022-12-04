العراق.. عودة الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد - "إن الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولى عادت مرة أخرى، بعد توقف مؤقت نتيجة الأحوال الجوية".
وكانت إدارتا مطارى بغداد وأربيل الدوليين، قد أعلنتا فى وقت سابق اليوم، إيقاف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية التى يشهدها العراق حاليا.
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