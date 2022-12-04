عاجل- لندن تدرس استدعاء الجيش حال استمرار إضرابات العمال

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير البريطانية، أكد رئيس حزب المحافظين، نديم الزهاوى، أن الحكومة تدرس نشر الجيش للمساعدة فى تخفيف تعطل الإضراب المحتمل خلال عيد الميلاد.
وقال الزهاوى فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، إن العسكريين يمكن أن "يقودون سيارات الإسعاف"، ويعملون على حدود المملكة المتحدة بموجب المقترحات.
كما اقترح رئيس حزب المحافظين أنه سيتم استدعاء الصيادلة للمساعدة فى كسر إضراب القطاع الصحى، قائلاً "يجب أن نكون قادرين على تقديم مستويات آمنة من العلاج والدعم للمرضى".
وأضاف نديم الزهاوى: "علينا أن نحاول تقليل الاضطراب".
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