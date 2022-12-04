خبير: حكومة سوناك تحاول لفت أنظار البريطانيين بعيدًا عن أزماتهم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد مصطفى، الخبير بالشأن الأوروبى، إنه حكان بريطانيا يؤيدون البريكست ـ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لإلغاء قوانين الحريات وحقوق الإنسان والسلامة الصحية للبشر التى تحكم منطقة اليورو، وذلك منذ حكومة ديفيد كاميرون، ومرورًا بتريزا ماى، وبوريس جونسون، وليز تراس، ثم رئيس الوزراء الحالى ريشى سوناك.





بعيدًا عن الميثاق الأوروبى

وتعقيبًا على قرار ريشى سوناك بمنح الشرطة صلاحيات لإنهاء الاحتجاجات، أوضح أحمد مصطفى خلال مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء البريطانى نفسه من مجموعة الحكام البريطانيين المؤيدة للبريكست، ويريد أن يقول للناس أنه ملتزم بالخروج من الاتحاد الأوروبى، وأن تكون لبريطانيا حرية تغيير قوانينها، خاصة تلك القوانين المتعلقة بحرية التظاهرات والإضرابات بعيدًا عن الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان، رغم أن بريطانيا لازالت ضمن هذا الميثاق.

وأشار أحمد مصطفى، إلى أن حق التظاهر مكفول فى بريطانيا، ولكن حالة إحداث أى شغب يمكن للشرطة التدخل، مضيفًا أن الشعب البريطانى مسالم، ونادرًا ما تصل احتجاجاته إلى حد العنف، ولا يمكن مقارنته بما يحدث فى فرنسا أو ألمانيا.

بريطانيا بدون دستور مكتوب

وأضاف فى مداخلته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة العليا أصدرت فى العام الماضى حكمًا فيما يتعلق بمسألة تعطيل المرافق العامة، حيث ذكرت المحكمة فى نص قرارها أنه "على السلطات أن تقبل أنه سيكون هناك تعطيل للمصالح العامة فى حالة المظاهرات وأن هذا مقبول"، مضيفًا أن هذا يقاس عليه وأن بريطانيا بلد يقاس عليها فى القوانين وأنه لا يوجد لدى بريطانيا دستور مكتوب، ولكن يمكن أن يقاس على الأحكام فيها.

محاولة للدفع بقانون قديم

وأشار الخبير فى الشأن الأوروبى أن القانون الذى قدمته بريتى باتيل أيام وزارة بوريس جونسون، موضحًا أن ما ذكره رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ووزيرة الداخلية منذ الأمس هى محاولة للدفع بهذا القانون مرة أخرى.

الأزمة الاقتصادية

وأكد الكاتب الصحفى أحمد مصطفى، أن هذه القضية ليست عاجلة ولا تؤثر فى الناس مثلما تؤثر تكاليف المعيشة، متوقعًا أن حكومة ريشى سوناك التى جاء بها البريطانيون لحل المشكلة الاقتصادية لن تستطيع إنجاز الحلول المتوقعة منها، وبالتالى فإن الحديث عن قانون التظاهر هو محاولة للفت أنظار الناس بعيدًا عن أزماتهم الاقتصادية.