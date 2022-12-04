عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، ببيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المدججة بالسلاح.

وأشارت إلى أنهم نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فى باحاته وسط التصدى لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.