أوكرانيا تعلن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة دنيبروبتروفسك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية أربع بلدات فى منطقة دنيبروبتروفسك بقاذفات صواريخ جراد متعددة ومدفعية ثقيلة.





قال ريزنيشنكو -فى بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "لقد اهتزت نيكوبول بقذائف القوات الروسية طوال الليل. وقصف الروس البلدات والقرى الهادئة بصواريخ جراد والمدفعية الثقيلة عشر مرات. وأصابوا أربع تجمعات هى- نيكوبول ومارهانيتس وتشيرفونوهريفكا وبوكروفسكى". وبحسب ريزنيشنكو، لم يصب أى من المدنيين جراء القصف. فى حين تم ضرب خمسة منازل خاصة ومبانى خارجية وخطوط كهرباء فى أحد المناطق. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

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