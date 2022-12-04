تايوان ترصد طائرات وسفن عسكرية صينية تنتهك مجالها السيادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، أنها رصدت 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان من الساعة 6 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 6 صباحًا اليوم، ومن بينهم ثمانى طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان وطائرتان أخريان دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.





ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عن بيان الوزراة القول، إن طائرات جيش التحرير الشعبى التى دخلت جنوب غرب تايوان هى طائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرة BZK-005 بدون طيار.

وأظهرت المعلومات التى نشرتها وزارة الدفاع أن الطائرات التى حلقت عبر الخط الأوسط للمضيق تشمل طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوى سو 30 وأربع مقاتلات متعددة الأغراض من طراز J-16 وطائرتين من طراز J-10.

وقالت الوزارة، إن القوات المسلحة رصدت الموقف وكلفت طائرات حربية جوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية بالرد على هذه الأنشطة.

وجرت الطلعات الجوية فى أعقاب إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن قلقهما يوم الجمعة الماضى بشأن ما يعتبرانه "استفزازات" صينية فى مضيق تايوان، والتى قالوا إنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة فى المنطقة، وفقا للصحيفة .

وتابعت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت بكين تحاول بهذه الطلعات بعث برسالة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى خاصة أن حكومة الصين تعتبر مثل هذه التصريحات أو التحذيرات تدخلاً فى شؤونها الداخلية، لأنها تعتبر تايوان والبر الرئيسى أجزاء من دولة واحدة.

وفى أغسطس من هذا العام، كثفت الصين مناوراتها العسكرية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى يومى 2 و3 أغسطس، وأجرت تدريبات بالذخيرة الحية فى ستة مواقع حول تايوان، للتعبير عن غضبها مما تعتبره انتهاكًا الاتفاقيات الصينية الأمريكية والتشجيع على استقلال تايوان بينما أصرت بيلوسى على أن لها الحق فى زيارة تايوان.