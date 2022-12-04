العالم اليوم - زيلينسكي حول الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي: "ليس جادا"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي حول الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي: "ليس جادا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:23 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا ليس بالقرار الجاد ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا الجمعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور إنه لا يمكن وصف مثل هذا الحد لأسعار النفط الروسي "بالقرار الجاد"، فهو حد "مريح جدا لموازنة روسيا"، حسب تعبيره، مضيفا أنها مسألة وقت فحسب قبل لجوء الدول إلى استخدام أدوات أقوى على أي حال، و"يؤسفني تضييع هذا الوقت".

وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قد قال على تطبيق تيليجرام في وقت سابق، السبت، إنه يتعين خفض الحد الأقصى للسعر إلى 30 دولارا للبرميل "لتدمير اقتصاد روسياعلى نحو أسرع".

واعتبر زيلينسكي أن العالم أظهر ضعفا عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا.

وتابع: "هذه الأموال ستوجه إلى زيادة زعزعة الاستقرار بالتحديد في الدول التي تحاول الآن تجنب اتخاذ قرارات جادة".