العالم اليوم - ثورة بعالم الجراحات الدقيقة.. السر في الروبوت "فيرسوس"

انتم الان تتابعون خبر ثورة بعالم الجراحات الدقيقة.. السر في الروبوت "فيرسوس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:23 صباحاً - أنقذ روبوت حياة رجل يبلغ من العمر 61 عاما عن طريق إزالة ورم سرطاني بحجم 2.3 بوصة من حلقه في أول عملية من نوعها في المملكة المتحدة.

واستخدم الجراحون في مستشفى "جلوسيسترشاير" الملكي جيلا جديدا من الروبوتات يُدعى فيرسيوس لإجراء عملية استئصال مريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت.

كان الإجراء الذي أجراه الروبوت شكلاً من أشكال جراحة الوصول إلى الحد الأدنى، والتي تسبب شقوقا أصغر وتقلل من التندب وآلام ما بعد الجراحة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال نوجينت: "كنت أعلم أنني أول مريض في البلاد يتلقى الرعاية بهذه الطريقة، إنه لأمر مدهش حقا أن يحدث هذا النوع من الأشياء هنا في جلوستر".

وقالت شركة "CMR Surgical"، التي تنتج الجراح الآلي: يمنح الروبوت الجراحين مستوى عالٍ من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة".

وأضافت: "بمستويات عالية من الدقة والتحكم، يستطيع الجراحون أداء المزيد من إجراءاتهم المعقدة بالتنظير البطني".

وأوضحت آنا رادوك، المدير العام للشركة، في بيان: "نحن نعلم أن جراحة الوصول إلى الحد الأدنى تحسن النتائج بالنسبة للمرضى ويمكن أن تؤدي إلى تعافي أسرع، وأن الروبوتات الجراحية تساعد في تمكين نهج الوصول إلى ذلك الحد".