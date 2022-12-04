أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 17 منطقة فى لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة -فى تقرير صباحى نُشر على صفحتها على موقع فيسبوك اليوم- أن القوات الأوكرانية تصدت لهجمات روسية خارج مستوطنات بلوشانكا وبيلوهوريفكا فى منطقة لوجانسك وبيريستوف وبيلوهوريفكا وياكوفليفكا وسوليدار وباخموتسكى وباخموت وأوبتين وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوميفكا وفوديانكى وبيرفومكا، وكذلك فى منطقة دونيتسك.

وأضاف البيان -الذى نشرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية عشر ضربات صاروخية و16 ضربة جوية وأكثر من 30 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان على طول خط التماس. بينما أصابت الصواريخ الروسية البنية التحتية المدنية فى مستوطنتى شيفتشينكوف فى منطقة خاركيف وكراماتورسك فى منطقة دونيتسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة.