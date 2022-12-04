فنلندا: التهديدات النووية الروسية وراء قرار الانضمام لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وأوضح هافيستو قى مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على هامش اجتماع لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا عقد خلال الأيام الماضية فى لودز ببولندا، إن التدخل الروسى فى أوكرانيا رفع مستويات التأهب الأمنى فى أوروبا، حيث كان الخطاب النووى الروسى بمثابة عامل رئيسى فى حث فنلندا على التقدم بطلب الانضمام للناتو، مشيرا إلى أنه بعد التدخل الروسى، تغير الوضع الأمنى فى أوروبا.

وأضاف أن التهديدات النووية لموسكو دفعت فنلندا، التى تشترك فى حدود طولها حوالى 1300 كيلومتر مع روسيا، إلى التفكير فى كيفية الرد ومن أين تحصل على الدعم إذا تعرضت لمثل هذا الأمر.

وتابع أن هذه المخاوف كانت من بين الأسباب التى دفعت فنلندا إلى إجراء تغيير تاريخى فى سياستها الأمنية خاصة أنها ظلت محايدة منذ أن خسرت بعض أراضيها لصالح الاتحاد السوفيتى خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للكهرباء فى أوكرانيا كانت "قاسية للغاية" وحرمت الناس العاديين من التدفئة والإضاءة وأنظمة الصرف الصحى، مما يدل على أن روسيا تشن "حربًا شاملة" ضد المدنيين فى أوكرانيا.

وفى أعقاب قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى سبتمبر الماضى، بتعبئة جزئية لذوى الخبرة العسكرية، قال هافيستو إن بلاده شهدت "ظاهرة" غادر فيها حوالى 40 ألف شخص روسيا عبر فنلندا فى غضون أسابيع، ما أدى هذا التدفق إلى فرض قيود على التأشيرات السياحية للروس.

وكانت فنلندا والسويد تقدمتا بطلب عضوية فى الناتو بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، وتخليتا عن سياساتهما العتيدة بعدم الانحياز العسكرى.