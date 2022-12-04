بريطانيا: روسيا لن تحقق تقدما فى المعارك بأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه "من غير المرجح أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة خلال الأشهر المقبلة فى أوكرانيا"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وأضافت، أن روسيا لن تستطيع تحقيق تقدما فى المعارك المسلحة بأوكرانيا على المدى القريب. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة.

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