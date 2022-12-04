العالم اليوم - وفاة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي

انتم الان تتابعون خبر وفاة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - توفى الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وتدهورت صحة الإعلامي المصري الكبير، في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وكان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكتب النائب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

من هو مفيد فوزي؟