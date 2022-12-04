جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان القوات الخاصة القول "إنه تم تعليق العلم الأوكرانى على برج رافعة الميناء، الذى يقع على ضفة نهر دنيبرو". وأضاف البيان "سيكون هذا مقدمة جسر لإنهاء احتلال الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا ترفع علمها على الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.