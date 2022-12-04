ثوران بركان فى إندونيسيا.. وتحذيرات من خطر حدوث تسونامى

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية حذرت السكان من إجراء أى أنشطة على بعد 5 كيلومترات من مركز الثوران والبقاء على مسافة 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.
وقالت الوكالة - فى بيان لها - إن البركان بدأ فى الثوران فى حوالى الساعة 2.46 صباحا، ذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى سحب رمادية فى مناطق قريبة.
وأضافت الوكالة أن السلطات الإندونيسية وزعت أقنعة على السكان المحليين، مشيرة أن النشاط البركانى ظل عند المستوى الثالث.
من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" هناك بعد ثوران البركان، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية فى طوكيو.
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