طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات على مواقع فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال من نوع "إف16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب والدخان فى المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.
وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا وموقعًا شرق مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين على الأقل، وألحقت دماراً وخراباً فيهما وبممتلكات المواطنين المجاورة.
وتجوب طائرات الاحتلال الحربية أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.
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