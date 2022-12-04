العالم اليوم - من أوكرانيا.. بدء حملة إرسال الغذاء للدول المعرضة للمجاعة

انتم الان تتابعون خبر من أوكرانيا.. بدء حملة إرسال الغذاء للدول المعرضة للمجاعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - وصلت سفينة محملة بالقمح الأوكراني إلى ميناء في جيبوتي أثناء رحلتها إلى إثيوبيا، السبت، هي الأولى في إطار حملة لإرسال الغذاء إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف.

وقبل أسبوع أطلقت أوكرانيا والدول الحليفة لها، مبادرة لتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من الحبوب، إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونجو وكينيا واليمن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة مصاحبة لمقطع قصير للسفينة التي تحمل 25 ألف طن من القمح لإثيوبيا: "نشحن الطعام. نشحن الأمل".

وأوضح زيلينسكي أن السفينة وصلت إلى ميناء دوراليه في جيبوتي المجاورة لإثيوبيا.

وقال رئيس أوكرانيا الجمعة، إنه بحلول أوائل العام المقبل ستكون نحو 60 سفينة في المجمل قد نقلت شحنات من الحبوب في إطار المبادرة.