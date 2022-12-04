جدة - نرمين السيد - اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى بأن قواته تواجه مصاعب فى عدة محاور، وأكثر قطاعات الجبهة سخونة وألما لقوات كييف فى الوقت الحالي، هو محور أرتيموفسك وسوليدار فى جمهورية دونيتسك.





وقال زيلينسكى فى فيديو أذاعته قناة روسيا اليوم، "فى باخموت (أرتيوموفسك) وسوليدار بدونيتسك، الوضع الآن ما زال الأشد سخونة والأكثر إيلاما". وأعلنت كييف أن حصيلة قتلى جنودها فى الحرب حتى اللحظة بلغت أكثر من 10 آلاف جندى إلا أن تقارير أوروبية آخرى أكدت أن خسائرها وصلت إلى 100 ألف جندي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى يعترف: قواتنا تواجه مصاعب فى عدة محاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.