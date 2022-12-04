الرئيس الفرنسى يعتزم إجراء مباحثات منفصلة مع الرئيس الروسى والأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون بحسب ما ذكره تلفزيون مونت كارلو "بالطبع، كما كنت أفعل دائما، يجب التحدث إلى الرئيس زيلينسكى أولا".
ويعتزم ماكرون أيضا إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قبل التحدث مع بوتين.
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