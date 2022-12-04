العالم اليوم - بعد المباراة الألف.. ميسي يتحدث عن "التوتر والإرهاق"

انتم الان تتابعون خبر بعد المباراة الألف.. ميسي يتحدث عن "التوتر والإرهاق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب بلاده إلى بلوغ دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر، إثر فوز صعب على أستراليا 2-1 في دور الـ16، السبت.

وأحرز ميسي أول هدف له بالأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم في المباراة رقم ألف بمسيرته.

ووضع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي منتخب "راقصي التانغو" في المقدمة بالدقيقة 35، بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، ليحرز الهدف 94 في مسيرته الدولية ويتجاوز حصيلة مواطنه دييغو مارادونا التي تبلغ 8 أهداف في نهائيات كأس العالم.

تصريحات ميسي عقب اللقاء:

• "الدقائق الأخيرة كانت مليئة بالتوتر".

• "لقد تأهلنا وهذا أهم شيء. كانت مباراة صعبة وكان اليوم صعبا. كان لدينا القليل من الوقت للراحة، وكنا مرهقين".

• "كانت مباراة قوية بدنيا. نحن سعداء بهذا الفوز وهذه خطوة إضافية".

• "لقد قطعنا خطوة جديدة، والآن تنتظرنا مباراة أخرى صعبة"، في إشارة إلى لقاء هولندا المرتقب في دور الثمانية، المقرر الجمعة.

وأضاف جوليان ألفاريز هدفا ثانيا للأرجنتين في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من الحارس مات رايان، ليضع المباراة بعيدا عن متناول المنتخب الأسترالي.

لكن أستراليا رفضت الاستسلام، وانطلق الفريق للهجوم وقلص الفارق في الدقيقة 77 عندما اصطدمت تسديدة البديل كريغ غودوين القوية بجسد إنزو فرنانديز، لتبدل اتجاهها تماما وتدخل المرمى.

ومع عدم وجود ما يخسره، ضغط المنتخب الأسترالي وكاد أن يسجل مجددا بعد دقائق، عندما انطلق عزيز بهيتش بجرأة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتصدى له المدافع ليساندرو مارتينيز في اللحظة الأخيرة.

وأهدر ميسي فرصتين خطيرتين في اللحظات الأخيرة، بينما كادت أستراليا أن تقتنص هدف التعادل عندما أضاع غارانغ كول فرصة أمام المرمى مع تبقي ثوان فقط على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تألق الحارس إيميليانو مارتينيز.