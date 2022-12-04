وزير الدفاع البيلاروسى: لا يمكن التنبؤ بالوضع على الحدود مع أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - قال وزير الدفاع البيلاروسى، فيكتور خرينين، إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يمكن التنبؤ به، مؤكدا فى الوقت ذاته أن القوات الروسية والبيلاروسية تسيطر بالكامل على الحدود.

وأضاف خرينين، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/،: "أنه بالطبع يمكن أن يحدث كل شيء،على الحدود، لكنه تحت السيطرة ونحن نراقبه عن كثب ونتخذ مجموعة من الإجراءات لذلك لا داعي للقلق الآن".

وأشار إلى أن بيلاروسيا ترى مجموعة من الإجراءات للاستعداد المبكر للحرب من جانب الناتو على الجناح الشرقي، مضيفا أنه بناء على المؤشرات التي على أساسها نستخلص النتائج، فإن تلك التحضيرات تستغرق سنوات ولا يوجد تحضير مباشر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد أعلن في وقت سابق اليوم خلال محادثاته مع خرينين في بيلاروسيا، أن علاقات التحالف الروسية-البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروسيا.

وأشار شويجو إلى أن "بيلاروسيا كانت ولا تزال شريكنا الموثوق به. إنها مهمة بشكل خاص اليوم ، وسط ضغوط غير مسبوقة من الغرب الجماعي وحرب غير معلنة ضد بلداننا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشاد وزير الدفاع الروسي بتصميم بيلاروسيا على "معارضة السياسة العدائية للولايات المتحدة وحلفائها، واستعدادها للعمل معنا لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد".

وأشار شويجو إلى أن "الأنشطة التي تهدف إلى ضمان التنسيق القتالي بين الوحدات العسكرية الروسية والبيلاروسية المدرجة في مجموعة إقليمية من القوات تجري في بيلاروسيا بناء على قرار اتخذه رئيسا البلدين".