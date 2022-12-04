مظاهرات فى روما احتجاجا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحملت المظاهرة شعار اخفضوا البنادق، ارفعوا الأجور، وقال المنظمون إن عمال من مختلف مدن البلاد وصلوا إلى العاصمة خصيصا للمشاركة فى المظاهرة، ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو 10 آلاف شخص.
وشارك عمال النقل وبعض فئات موظفى الدولة، بما فى ذلك العاملين فى المجال الطبى والمدارس، فى إضراب بمدينة الأبينينى، بسبب التضخم والارتفاع الحاد فى أسعار الكهرباء والغاز.
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