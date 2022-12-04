وزير الدفاع البيلاروسى: لا يمكن التنبؤ بالوضع على الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البيلاروسى، فيكتور خرينين، إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يمكن التنبؤ به، مؤكدا فى الوقت ذاته أن القوات الروسية والبيلاروسية تسيطر بالكامل على الحدود.





وأضاف خرينين، فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت،: "أنه بالطبع يمكن أن يحدث كل شيء،على الحدود، لكنه تحت السيطرة ونحن نراقبه عن كثب ونتخذ مجموعة من الإجراءات لذلك لا داعى للقلق الآن".

وأشار إلى أن بيلاروسيا ترى مجموعة من الإجراءات للاستعداد المبكر للحرب من جانب الناتو على الجناح الشرقى، مضيفا أنه بناء على المؤشرات التى على أساسها نستخلص النتائج، فإن تلك التحضيرات تستغرق سنوات ولا يوجد تحضير مباشر.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن فى وقت سابق اليوم خلال محادثاته مع خرينين فى بيلاروسيا، أن علاقات التحالف الروسية-البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة فى مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروسيا.

وأشار شويجو إلى أن "بيلاروسيا كانت ولا تزال شريكنا الموثوق به. إنها مهمة بشكل خاص اليوم، وسط ضغوط غير مسبوقة من الغرب الجماعى وحرب غير معلنة ضد بلداننا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشاد وزير الدفاع الروسى بتصميم بيلاروسيا على "معارضة السياسة العدائية للولايات المتحدة وحلفائها، واستعدادها للعمل معنا لضمان الأمن العسكرى لدولة الاتحاد".

وأشار شويجو إلى أن "الأنشطة التى تهدف إلى ضمان التنسيق القتالى بين الوحدات العسكرية الروسية والبيلاروسية المدرجة فى مجموعة إقليمية من القوات تجرى فى بيلاروسيا بناء على قرار اتخذه رئيسا البلدين".