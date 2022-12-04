العالم اليوم - رد أميركي على "سلام بوتين" في أوكرانيا: ليس صادقا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قالت دبلوماسية أميركية كبيرة، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس صادقا" بشأن محادثات السلام المحتملة مع أوكرانيا.

وزارت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أوكرانيا لإظهار الدعم، في وقت تحاول به روسيا تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد.

واجتمعت المسؤولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولين كبار آخرين في كييف.

تصريحات نولاند للصحفيين في العاصمة الأوكرانية:

• "من الواضح أن الدبلوماسية هدف الجميع، لكن المرء يحتاج لشريك لديه إرادة".

• "من الواضح جدا، سواء في الهجمات على الطاقة، سواء في تصريحات الكرملين والسلوك العام، أن بوتين ليس صادقا أو مستعدا لذلك".

• "رد فعل روسيا (على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن) أظهر مدى عدم جديتهم".

والخميس قال بايدن إنه مستعد للتحدث مع بوتين إذا كان الرئيس الروسي مهتما بإنهاء الحرب، لكن الفكرة سرعان ما تلاشت عندما قال الكرملين إنه ينبغي على الغرب الاعتراف بضم موسكو لـ4 مناطق أوكرانية.

والتقت نولاند بأندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، الذي عبرعن شكره على مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها أو التزمت واشنطن بتقديمها لأوكرانيا.

وقال يرماك لنولاند: "انتصار أوكرانيا، الذي نثق فيه، سيكون انتصارنا المشترك".