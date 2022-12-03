رئيس وزراء بريطانيا يدعم الشرطة في مواجهة المظاهرات غير القانونية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 11:34 مساءً - أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن دعمه للشرطة في مواجهة المظاهرات التي وصفها بأنها غير قانونية.

وتعهد سوناك، بمنح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات التي تتعمد خرق قانون البلاد، مؤكدا تأييده مساعي قوات الشرطة للسيطرة على المظاهرات التي تعوق حياة الناس اليومية.

واعتبر أنه "من غير المقبول بتاتا أن تتعطل حياة الناس بواسطة أقلية أنانية تشارك في مظاهرات غير قانونية"، مبينا أن الحكومة البريطانية منحت الشرطة صلاحيات جديدة لوقف هذه الاحتجاجات.

ونشر سوناك صورًا لاجتماع مع رؤساء الشرطة على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق بالقول “التقيت برؤساء الشرطة لأوضح لهم أنني أدعمهم بشكل كامل في العمل بحزم لقمع الاحتجاجات غير القانونية”.

وأضاف “لقد سئم الجمهور من هذا الاضطراب وعلى من يخالف القانون الشعور بعواقب ذلك.

من جانبه، قال بي جي هارينجتون، قائد الشرطة، في بيان له، إن "الشرطة ليست ضد الاحتجاج، ولكنها ضد الجريمة"، مؤكدا أن قوات الشرطة ملتزمة بالاستجابة السريعة وبشكل فعال لمواجهة النشطاء الذين يتعمّدون تعطيل حياة الناس، من خلال الأعمال" الإجرامية" و"المستهترة".