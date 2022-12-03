وزير الدفاع الأميركي يتهم روسيا بتعمد القسوة واستهداف المدنيين في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 11:34 مساءً - اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، دولة روسيا بارتكاب قسوة متعمدة، في حربها بأوكرانيا، قائلا إن موسكو تستهدف المدنيين عمدا، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وقال أوستن لمنتدى ريغان للدفاع الوطني في وادي سيمي بكاليفورنيا: بقسوة متعمدة، تضع روسيا المدنيين والأهداف المدنية في مرمى نيرانها، فالهجمات الروسية خلفت قتلى أطفال، وتحطمت مدارس، وتحطمت المستشفيات.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لـ المستشار الألماني أولاف شولتس، إن قصف البنية التحتية في أوكرانيا أمر لا مفر منه، مشيرًا إلى أن السياسة الغربية في أوكرانيا مدمرة، وفقًا لما أفادت به وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأجرى الرئيس الروسي، اتصالًا هاتفيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمبادرة من الجانب الألماني، حيث لفت بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية.

وفي وقت سابق، ناشد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، السكان،الخميس، بتخزين المياه والطعام والملابس الدافئة؛ تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي بسبب الضربات الجوية الروسية، وفقًا لما أفادت به التقارير الإعلامية.

وبدأ الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية في الت 24 من شهر فبراير الماضي بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أعلن استقلال منطقتين لوهانسيك ودونيستك قبل وقت قصير من بدء الهجوم، حتى يكسب هجومة على الأراضي الأوكرانية شرعية لحماية شعب منطقة الدونباس.