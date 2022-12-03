وزيرا خارجية أمريكا وسريلانكا يبحثان دعم كولومبو فى أزمتها الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للمتحدث باسم وزراة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن هنأ صبرى على اقتراب الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال سريلانكا، وفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية.

وتابع برايس أن الاثنين ناقشا دعم الولايات المتحدة لسريلانكا خلال أزمتها الاقتصادية، بما فى ذلك ما يقرب من 240 مليون دولار من المساعدات الحكومية الأمريكية الجديدة، وأهمية المعاملة المماثلة لجميع الدائنين باعتبارها ضرورية لإعادة هيكلة الديون وتأمين برنامج صندوق النقد الدولى.

وحث بلينكن حكومة سريلانكا على مواصلة جهودها المستمرة نحو إصلاحات اقتصادية وسياسية تركز على الشفافية والشمول والحكم الرشيد.

كما رحب وزير الخارجية الأمريكى بموافقة سريلانكا على الانضمام إلى تعهد الميثان العالمى. وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بمعالجة أزمة المناخ من خلال تسريع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المرونة فى مواجهة تأثيرات المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز المبادئ الديمقراطية، بما فى ذلك احترام حقوق الإنسان.