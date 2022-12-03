مجلس التعاون وسلطنة عُمان يبحثان مسيرة العمل الخليجى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم السبت، مع وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدى، مسيرة العمل الخليجى المشترك ومجالات دعمها وتعزيزها، وذلك خلال زيارة معاليه للعاصمة العمانية مسقط.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم خلاله استعراض الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانعقاد قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورتها الـ43 حيث ستتولى سلطنه عمان رئاسة الدورة القادمة. كما تم بحث سبل تعزيز ودعم المكتسبات الخليجية المشتركة فى إطار مجلس التعاون بما يسهم فى تلبية تطلعات مواطنى دول المجلس الخليجى.

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