لوكاشينكو: الجنود الروس والبيلاروس يتدربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو التقى خلال زيارته إلى مينسك، الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو وناقشا التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين لضمان أمن المنطقة.

وفى سياق ذى صلة.. وقع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو مع نظيره البيلاروسى فيكتور خرينين، بروتوكولا يقضى بإجراء تعديلات على اتفاق الأمن الإقليمى المشترك بين البلدين.

وكانت كل من موسكو ومينسك قد أعلنتا سابقا عن تشكيل قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود البيلاروسية والدفاع عنها فى ظل استمرار الاستفزازات الأوكرانية بالمناطق الحدودية.