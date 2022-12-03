العدو الصهيوني يقتحم بلدة العيسوية
اقتحمت قوات العدو الصهيوني، ترافقها عدة اليات عسكرية مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة وانتشرت في ازقتها وحاراتها.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها أن آليات العدو، اقتحمت بلدة العيسوية وانتشرت في أزقتها وحاراتها، وأوقفت المركبات والمارة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة.
في السياق ذاته استولت قوات العدو الصهيوني، مساء اليوم السبت، على جرار زراعي وعربة مجرورة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات العدو استولت على جرار زراعي وعربة مجرورة للمواطن أحمد عبد الله بني عودة، من سكان المنطقة.
كما احتجزت قوات العدو، مساء اليوم، عدة جرارات زراعية، وأعاقت عمل المواطنين في حراثة أراضيهم الزراعية في "سهل موفية" بالأغوار الشمالية.
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