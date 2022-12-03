مستشار طاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: «أوبك بلس» فى حاجة لتخفيض إنتاجها

جدة - نرمين السيد - قال عامر الشوبكى مستشار الطاقة الدولى، إنه يبدو أن هناك اتفاقا على إبقاء الانتاج كما هو عليه فى "أوبك بلس"، لكن مع التخفيض السابق، بواقع 2 مليون برميل نفط من الإنتاج اليومى.





واستطرد "الشوبكى"، خلال ظهوره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك لا يمنع من حدوث مفاجآت، قد تطرأ على الساحة، خاصة وأن التخفيض السابق، كان ضمن المستويات السعرية الموجودة حاليا بالأسواق. وتابع، أن هناك حاجة لدى "أوبك بلس"، لتخفيض إنتاجها فى الفترة المقبلة، وبالتالى المحافظة على أسعار أكثر من 90 دولار للدول المنتجة للنفط.

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