العالم اليوم - نيمار قبل موقعة كوريا.. أخبار سعيدة وأمل في البرازيل

انتم الان تتابعون خبر نيمار قبل موقعة كوريا.. أخبار سعيدة وأمل في البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 09:26 مساءً - من المتوقع أن يتدرب النجم نيمار مع منتخب البرازيل مرة أخرى، السبت، فيما تم استبعاد الظهير الأيسر أليكس تيليس والمهاجم غابرييل جيسوس لما تبقى من مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد إصابتهما في المباراة ضد منتخب الكاميرون.

ومن المرتقب أن يتدرب نيمار بالكرة لأول مرة منذ إصابة لحقت بكاحله الأيمن في المباراة الافتتاحية للفريق بالمونديال ضد منتخب صربيا.

وقال أطباء منتخب البرازيل إنهم سيعيدون تقييم إصابة نيمار بعد حصة التدريب، وسيقررون ما إذا كان سيصبح متاحا لمباراة يوم الإثنين ضد منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16.

وبدا نيمار على ما يرام وهو يرافق زملاءه في ملعب لوسيل يوم الجمعة. ومشى بدون عرج، ولعب بالكرة لفترة وجيزة دون أي مشكلات مرئية.

وتسنت رؤيته وهو يركض عبر الملعب في طريقه إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة.

وأُجبر نيمار، الذي يسعى إلى الحصول على لقبه المونديالي الأول مع البرازيل، على الخروج من كأس العالم 2014 بسبب إصابة في الظهر في مباراة ربع النهائي ضد منتخب كولومبيا.

ولم يلعب في كوبا أمريكا 2019 بسبب إصابة أخرى في الكاحل الأيمن.