ديلى ميل: تحذيرات من فوضى فى مطار هيثرو بسبب إضراب للعمال يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 08:31 مساءً - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الركاب في مطار هيثرو سيواجهون فوضى فى موسم احتفالات عيد الميلاد بعد أن صوت عمال الحقائب على الإضراب يوم الجمعة 16 ديسمبر قبل عيد الميلاد.

وسيضرب عمال الحقائب الذين يوظفهم مقاول خاص في مطار لندن 72 ساعة بسبب النزاع حول الأجور ، بينما تستعد بريطانيا لـ "شتاء السخط".

وسيكون هناك حوالي 350 عضوًا من شركة "يونايت" وسيخرجون من الساعة 4 صباحًا يوم الجمعة 16 ديسمبر.

وخلال نفس التواريخ ، دخل عمال السكك الحديدية وموظفو يوروستار وسائقو الحافلات وممتحنو القيادة أيضًا في إضراب في عطلة نهاية الأسبوع مليئة بالبؤس للبريطانيين.

تم تحذير الركاب من أن المزيد من فوضى السفر تلوح في الأفق حيث أكدت النقابة أن تحركهم سيؤدي إلى بعض اضطرابات الرحلات. وسيأتي الاضراب مع اقتراب عطلات المدارس في عيد الميلاد وهو الوقت الذى تتطلع فيه العائلات للهروب من العاصمة في فترة الأعياد.

وقالت شركة "يونايت" إن عمال المناولة الأرضية قد عُرض عليهم زيادة ثابتة في الأسعار، والتي وصفت بأنها خفض رواتب وليس زيادة رواتب مع استمرار التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة.

في غضون ذلك ، قال متحدث باسم هيثرو: "نحن على علم بالإضراب الصناعي الذي اقترحه زملاؤنا في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر.

وأضاف "نشجع شركاء المطار الذين سيتأثرون على الاستمرار في تخطيطهم للطوارئ وسندعمهم لتقليل التأثير على الركاب ، في حالة استمرار الإضراب".