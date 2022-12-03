رئيس «عليا الانتخابات» التونسية: مخالفات بسيطة فى حملات المرشحين للبرلمان

وأضاف "بوعسكر" فى لقاء خاص أجرته قناة "القاهرة الإخبارية" معه، اليوم السبت، أن نسق الحملات الإعلامية للمرشحين يكون تصاعديًا، حيث تبدأ بنسق منخفض وبطيء وتحتد الحملات قبل أيام من علمية التصويت.
وتابع بأن هيئة الانتخابات تتابع عن كثب الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث أعدت جهازًا كاملًا لرصد أنشطة الحملات الانتخابية، وكذلك خلية أو وحدة الرصد التى استحدثتها الهيئة لمتابعة الصحافة المكتوبة والتلفزيونية ومواقع التوصل الاجتماعى، تطبيقًا لقرار الهيئة بمراقبة الحملات الانتخابية فى مختلف وسائل الإعلام.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، "رصدنا بعض المخالفات البسيطة فى الحملات الانتخابية لبعض المرشحين فيما يخص وضع اللافتات والمعلقات فى الشوارع، وبعض مظاهر الإشهار السياسى فى عدد من وسائل الإعلام السمعى والبصرى، وبعض الخطابات للمرشحين التى بها نوع من العنف أو دعوات الكراهية".
وأوضح أن الهيئة وثقت كل هذه المخالفات وأرسلت بدورها تنبيهات وإنذارات للمرشحين المخالفين كمرحلة أولى، وفى بعض الحالات تُحيل الهيئة المخالفات إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأقر أن الهيئة لم تسجل مخالفات خطيرة تستوجب إحالتها للنيابة العامة، موضحًا أن المخالفات التى سُجلت معتادة فى كل الحملات الانتخابية.
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