العاهل الأردنى يصل الجزائر فى زيارة رسمية لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى استقبال ملك الأردن لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى بالجزائر العاصمة، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.

ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة مباحثات ثنائية بين الرئيس الجزائرى وملك الأردن تشمل تعزيز كافة سبل التعاون بين البلدين.