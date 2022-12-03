مكافحة المخدرات تتعامل مع 8 قضايا ترويج

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 ديسمبر 2022 08:11 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم على مروجي المواد المخدرة ممن ينشرون تلك السموم بين أفراد المجتمع وتعاملوا خلال ال 48 ساعة الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 8 مروجين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة .

ففي العاصمة تم التعامل مع خمس قضايا القي القبض خلالها على خمسة مروجين وضبط في القضية الاولى 7 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي الثانية ضبطت خمسة كفوف حشيش ، فيما ضُبط بحوزة المقبوض عليه في القضية الثالثة على سبعة كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال وسلاحان ناريان ، وضبط سبعة كفوف حشيش في القضية الرابعة وفي القضية الأخيرة وبعد القاء القبض على المروج وتفتيش منزله عثر داخله على نصف كيلو كريستال وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين في الاولى ضبط بحوزة المروج 4 الاف حبة مخدرة فيما ضبط بحوزة المروج الثاني سبعة كفوف من مادة الحشيش وفي القضية الأخيرة داخل مطار الملكة علياء ضُبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من الكرستال المخدر مع شخص قام بإحضارها من إحدى الدول بقصد بيعها .

وجرت إحالة كافة القضايا لمدعي عام محكمة أمن الدولة .