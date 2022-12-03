ماكرون يؤكد ضرورة التفكير فى الضمانات الأمنية لروسيا عقب انتهاء النزاع الأوكرانى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على ضرورة الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكراني والتفكير في كيفية حماية الحلفاء، والضمانات الأمنية التي سيتم منحها إلى روسيا عند العودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد ماكرون، في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24)، على ضرورة التفكير أيضا في الهيكل الأمني ​الذي سنعيش في ظله غدا، وكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها.

وأشار إلى أن هذه المسألة ستكون جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد الأزمة الأوكرانية، والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".

كما أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة مواصلة مساعدة أوكرانيا، والعمل على تجنب التصعيد، وحماية محطة زاباروجيا الكهروذرية .. والتحضير الجيد للحوار لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات.