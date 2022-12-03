وزير النفط العراقى يؤكد التزام دول منظمة أوبك بمعدلات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الغنى، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " عبر الدائرة الإلكترونية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " إن الاجتماع أكد حرص الأعضاء فى "أوبك " على العمل على استقرار الأسواق النفطية وتحقيق التوازن المطلوب"، مشيرا إلى أن برنامج الاجتماع قد تضمن مناقشة ومراجعة تطورات السوق النفطية، إضافة إلى بحث عدد من المحاور المدرجة فى جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها.

وعن الاجتماع الوزارى لـ"أوبك بلس"، أوضح وزير النفط العراقى أن الاجتماع سيعقد غدا الأحد عبر الدائرة الالكترونية ويتضمن مراجعة تطورات السوق النفطية والتحديات التى تواجه المنتجين، والتأكيد على مقررات "أوبك بلاس" بخصوص خفض الإنتاج للكميات المقررة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.