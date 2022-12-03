يمانويل ماكرون: لا داعي للذعر بشأن احتمال انقطاع التيار الكهربائي في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد سبب للذعر بشأن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل هذا الشتاء، لكنه دعا المواطنين إلى استخدام طاقة أقل وعلى مرفق الكهرباء التابع للدولة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.

وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الفرنسية TF1 سجلت خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة هذا الأسبوع، نفى ماكرون أن يكون خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الإدارة غير الكافية لبرنامج إعادة تشغيل المفاعل النووي التابع لشركة EDF (EDF.PA).

وقال ماكرون “أولا وقبل كل شيء ، دعونا نكون واضحين،لا داعي للذعرمن المشروع أن تستعد الحكومة للحالات القصوى التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات في اليوم إذا لم تكن لدينا طاقة كافية”.

وأضاف رئيس شركة “آر تي إي” الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء يوم الخميس إن فرنسا قد تواجه انقطاعات للتيار الكهربائي 'لبضعة أيام' هذا الشتاء وبدأت الحكومة في إطلاع السلطات المحلية على كيفية التعامل مع أي انقطاع.