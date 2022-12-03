ماكرون يؤكد ضرورة التفكير فى ضمانات أمنية لروسيا عقب انتهاء نزاع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على ضرورة الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكرانى والتفكير فى كيفية حماية الحلفاء، والضمانات الأمنية التى سيتم منحها إلى روسيا عند العودة إلى طاولة المفاوضات.





وشدد ماكرون، فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24)، على ضرورة التفكير أيضا فى الهيكل الأمنى ​الذى سنعيش فى ظله غدا، وكلام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها. وأشار إلى أن هذه المسألة ستكون جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد الأزمة الأوكرانية، والتفكير فى كيفية حماية حلفائنا، وفى الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات". كما أكد الرئيس الفرنسى على ضرورة مواصلة مساعدة أوكرانيا، والعمل على تجنب التصعيد، وحماية محطة زاباروجيا الكهروذرية.. والتحضير الجيد للحوار لليوم الذى سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات.

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