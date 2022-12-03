حملة اعتقالات واسعة فى الضفة المحتلة

حملة اعتقالات واسعة فى الضفة المحتلةشنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات طالت 9 فلسطينيين من محافظتي طولكرم وبيت لحم، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة "فلسطين الآن" اليوم السبت، إن الاعتقالات طالت 4 شبان من مخيم طولكرم، وذلك أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب طولكرم.

في سياق متصل، اقتحمت قوات العدو الصهيوني قريتي ظهر العبد وكفيرة وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت المحال التجارية في قرية ظهر العبد واستجوبت أصحابها وعدداً من المارة.

وداهمت قوات العدو قرية كفيرت المجاورة ونصبت حواجز عسكرية في محيطها، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية في مخيط بلدة يعبد وانتشار فرقة مشاة بين كروم الزيتون.

كما اعتقلت قوات العدو خمسة فتية خلال مواجهات اندلعت بمخيم عايدة شمال بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي للمخيم.

وتشن قوات العدو الصهيوني حملات اعتقالات ومداهمة في مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، وتطال الاعتقالات الشيوخ والنساء والأطفال.