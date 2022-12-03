روساتوم: الصناعات النووية الروسية تسبق مثيلاتها فى البلدان الأخرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ليخاتشيوف - فى كلمة خلال المؤتمر الثانى للعلماء الشباب فى سوتشى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن روسيا تتقدم على الدول الأخرى فى مجال الصناعة النووية، لافتا إلى أن هذا التقدم يشمل أيضا العمل بمجال محطات الطاقة النووية الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، قال السفير الروسى المتجول ورئيس أمانة منتدى روسيا وإفريقيا أوليج أوزيروف "إن مقترحات الطاقة الغربية للدول الإفريقية تكمن فى الغالب فى مجال انتقال الطاقة، ولا يمكنها حل مشاكل التصنيع".

وأضاف: "كما تقدم الدول الغربية إنشاء ما يسمى بـ" الجيل الأخضر"، الذى يعتمد على الرياح والطاقة الشمسية.. ولكن هذه المقترحات لا تجعل من الممكن حل قضايا التصنيع، لأن التصنيع يتطلب مصادر طاقة أكثر قوة"، لافتا إلى أن روسيا لديها فى الوقت نفسه مصادر وعروض للطاقة.

يشار إلى أن المؤتمر الثانى للعلماء الشباب يعقد فى حديقة العلوم والفنون "سيريوس" فى سوتشى فى الفترة 1 - 3 ديسمبر الجارى، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 3000 ضيف من روسيا، وأكثر من 40 دولة حول العالم.