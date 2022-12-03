كأس العالم 2022.. بايدن يدعم منتخب أمريكا خلال مواجهة هولندا

جدة - نرمين السيد - ويواجه منتخب هولندا نظيره الأمريكى، فى أولى مواجهات دور الـ 16 من كأس العالم 2022. ونشر بايدن عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" فيديو ظهر فيه مع لاعب الولايات المتحدة تايلر أدامز. وقال بايدن معلقا على الفيديو:" ركلة جيدة تايلر أدامز.. تدعى سوكر "كرة القدم"..هيا أمريكا.. قادرين على فعلها يا شباب". يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه المتأهل من مواجهة الأرجنتين وأستراليا التى ستقام مساء اليوم.

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