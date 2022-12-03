العالم اليوم - تقارير: تدهور الحالة الصحية لبيليه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - ساءت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من سرطان الأمعاء.

وحسبما ذكر موقع "فولها دي ساو باولو" البرازيلي، السبت، فإن الأيقونة الكروية (82 عاما) تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية.

وقسم الرعاية التلطيفية الهدف مه هو تقليل الشعور بالأمل ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة.

تقرير طبي

أظهر تقرير طبي أن أسطورة كرة القدم البرازيلية يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لاتزال مستقرة.

ذكرت مستشفى ألبرت اينشتاين في ساوباولو أن بيليه سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج.

أوضح التقرير: "قام الفريق الطبي بتشخيص عدوى في الجهاز التنفسي يتم علاجها بالمضادات الحيوية. كانت الاستجابة جيدة وحالة المريض مستقرة مع تحسن عام في الحالة الصحية".

دخل بيليه المستشفى في ساوباولو، الثلاثاء، لإعادة تقييم علاجه من السرطان بعد إزالة ورم من القولون في سبتمبر 2021.

كان جمهور منتخب البرازيل قام بعمل "دخلة" لبيليه في مباراة الكاميرون أمس في كأس العالم 2022 تمنى له خلالها الشفاء العاجل.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.